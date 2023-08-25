Кинотеатр «Нива» в Кандалакше планируют открыть 15 сентября

Как только аппаратура будет настроена и подключена, учреждение начнет свою работу. Фото: Администрация Кандалакшского района

В Кандалакше завершился ремонт кинотеатра «Нива», для открытия осталось лишь настроить оборудование и повесить экран в большом зале. В администрации района сообщили, когда планируется открыть заведение.

- По предварительной договоренности, специалисты должны были приехать к нам в конце августа и до 1 сентября выполнить все работы по настройке оборудования. Но, по независящим от нас причинам, приехали они не смогли. Другие настройщики из данной организации сейчас работают во Владивостоке и приехать в Кандалакшу планируют в начале сентября, - отметили в мэрии.

Как только аппаратура будет настроена и подключена, учреждение начнет свою работу. Это должно произойти 15 сентября.

Напомним: в Мурманске бесплатно покажут три фильма в рамках «Ночи кино».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru