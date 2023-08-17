В Мурманске бесплатно покажут три фильма в рамках «Ночи кино»

Всего бесплатно покажут три фильма: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманском областном Дворце культуры имени Кирова 26 августа пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино». Всего бесплатно покажут три фильма: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».
В 16.00 стартует детская игровая программа с подвижными играми, викторинами и конкурсами. Также откроется уголок «Экономический калейдоскоп, или что я знаю о финансах», где специалисты расскажут, как грамотно управлять своими финансами.
С расписанием сеансов можно ознакомиться в группе ДК.
Напомним: в Мурманской области сняли фильм о сестрах-нойдах «Северные ведьмы».
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