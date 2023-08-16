В Мурманской области сняли фильм о сестрах-нойдах «Северные ведьмы»

Мурманская область стала съемочной площадкой для еще одного фильма. Фото: NORDFILM / vk.com/nordfilm51

Мурманская область стала съемочной площадкой для еще одного фильма. Лента «Северные ведьмы» расскажет историю трех сестер-нойд, в жизни которых из-за бури появляется молодой человек. После этого все в их привычном укладе меняется.

- Это были очень тяжелые съемки. Наверное, именно те трудности, через которые нам пришлось пройти, и сделали нас такой сплоченной и дружной командой, которая вместе может и горы свернуть, - рассказала режиссер Мария Стрельцова.

Снимали ленту в Ловозере, Лапландском заповеднике и у озера Умбозеро. Планируется, что фильм будет представлен и на отечественных, и на международных фестивалях. Увидеть его можно будет в следующем году.

Напомним: вышел трейлер фильма «Свет», некоторые эпизоды которого снимались в прошлом году в Мурманске. Одну из главных ролей в киноленте сыграла известная актриса Елена Яковлева.

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