В Кольском районе нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Северянку нашли живой и невредимой. Фото: Северо-Западный РПСО / vk.com/szrpso

В Мурманской области спасатели выезжали на поиски заблудившейся в лесу 65-летней пенсионерки. Пожилая женщина пропала в окрестностях 30-го километра автодороги Кола-Лотта в Кольском районе.

К счастью, северянку нашли живой и невредимой.

- Прибывшие спасатели разыскали пострадавшую, вывели ее к дороге. Медицинская помощь не потребовалась, - сообщили в Северо-Западном региональном ПСО МЧС России.

Напомним: на Серебрянке под Мурманском пропал пенсионер в черной кепке.

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