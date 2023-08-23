По дороге на «Серебрянку» под Мурманском пропал пенсионер в черной кепке

С 21 августа местонахождение северянина неизвестно. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

В Мурманской области ищут 72-летнего пенсионера Николая Васильевича Горячева. Мужчина пропал на 99-м километре трассы на «Серебрянку» в Кольском районе.

С 21 августа местонахождение северянина неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные ботинки и черную куртку.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем Николае, просят позвонить в ПСО «ЛизаАлерт»: 8 800 700 54 52 или по номеру 112.

Напомним: следователи проводят проверку по факту смерти пропавшего в Мурманске пенсионера.

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