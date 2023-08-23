Вода в Оленегорске после жалоб жителей на жирные примеси пришла в норму

Территориальный отдел Роспотребнадзора взял пробы питьевой воды в распределительной сети в разных районах Оленегорска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале августа жителям Оленегорска пришлось чаще покупать бутилированную воду, потому что с водопроводной возникли проблемы. Как сообщили северяне, после ее использования на коже оставался жирный налет, который нелегко было убрать.

Сначала в местной администрации сообщили, что на очистных сооружениях произошла авария, однако потом скорректировали информацию.

- Мурманскводоканал производил плановую промывку, после проводилась очистка водопроводной системы при помощи открытия гидрантов. В некоторых домах, где системы не обновлялись длительное время, последние сутки шла грязная вода, в данный момент вода нормализована. Были открыты дополнительные гидранты на промывку для того, чтобы вода становилась чище, так как были изменения по цветности и мутности. К диспетчеру, изначально предоставившему искаженную информацию и своевременно не проинформировавшему население, были применены меры дисциплинарного воздействия, - сообщил глава Оленегорска Иван Лебедев.

Территориальный отдел Роспотребнадзора взял пробы питьевой воды в распределительной сети в разных районах Оленегорска.

- С 14 августа по настоящее время качество питьевой воды, подаваемой населению города Оленегорска соответствует требованиям СанПиН. По результатам исследований и рассмотрения обращений жителей Оленегорска направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований юридическим лицам. Вопросы качества питьевой воды централизованного водоснабжения, подаваемой населению находится на контроле Управления, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске природоохранная прокуратура выявила нарушения закона об охране вод, взяв пробы из ручья Варничного. Водоем оказался экстремально загрязнен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru