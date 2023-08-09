В администрации Оленегорска прокомментировали ситуацию с грязной водой в городе

До конца дня специалисты возьмут повторные пробы воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Оленегорска пожаловались на грязную водопроводную воду с примесью. Северяне отмечают, что после использования воды на руках остается жирный налет, который не смывается.

Ситуацию прокомментировали в мэрии, сообщив, что на очистных сооружениях произошла авария.

- На участке взяты пробы воды лаборантами Мурманскводоканала. На данный момент проводится очистка водопроводной системы при помощи открытия гидрантов. Прошу сохранять спокойствие! Мы делаем все возможное для устранения этой проблемы! - сообщил глава Оленегорска Иван Лебедев.

До конца дня специалисты возьмут повторные пробы воды.

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