В Мурманске на Привокзальной площади нашли изрезанное тело молодого человека

Погибшему было 22 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманске на Привокзальной площади нашли окровавленное тело молодого человека. Как сообщают в соцсетях, между двумя приятелями произошла ссора, и один другого зарезал.

Погибшему было 22 года.

- Тело обнаружили около 22.00 20 августа. Криминальный характер или нет, покажет проверка, - отметил «КП»-Мурманск» собственный источник.

Напомним: в Мурманске выпал из окна и разбился насмерть 20-летний парень.

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