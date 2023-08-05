В Мурманске выпал из окна и разбился насмерть 20-летний парень

20-летний местный житель получил травмы не совместимые с жизнью. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Рано утром 5 августа в Мурманске на улице Ломоносова нашли тело молодого человека. Он разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Следователи проводит проверку.

- На данный момент завершен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и свидетели, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия. Установлено, что погибший 20-летний местный житель получил травмы не совместимые с жизнью после падения из окна, - сообщила «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним: погиб снявшийся в «Улицах разбитых фонарей» и «Морских дьяволах» актер из Мурманска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru