Погиб снявшийся в «Улицах разбитых фонарей» и «Морских дьяволах» актер из Мурманска

Рассматривается версия самоубийства. Фото: www.kino-teatr.ru
Стало известно о гибели актера Андрея Бабенко, который начинал свою карьеру в Мурманске. Его нашли мертвым в собственной квартире в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 26 июля, датой смерти считается 24 число.
Рассматривается версия самоубийства.
- Его театральная биография успешно начиналась в Мурманском областном драматическом театре. Но он мечтал о карьере в кино. Снимался в эпизодах известных сериалов. Соболезнуем родным, близким, коллегам, - говорится в сообществе «Театральные новости Мурманской области».
Андрею Бабенко было 47 лет, они снимался в различных сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Невский», «Свои» и другие. С 1997 по 2004 годы работал в Мурманске.
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