В Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского на парковку упало дерево

В Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского, 25 рухнуло дерево. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского, 25 рухнуло дерево. Рябина едва не задела припаркованные автомобили. К счастью, на момент падения рядом ничего не стояло.

- А вот заборчик надо будет выгибать, - написали в группе Мурманск ДТП ЧП (18+).

Напомним: после вырубки тополей у «Родины» в Мурманске ужесточили контроль за зелеными насаждениями.

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