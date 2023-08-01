После вырубки тополей у «Родины» в Мурманске ужесточили контроль за зелеными насаждениями

В 2021 году жителей Мурманска возмутила вырубка тополей у здания бывшего кинотеатра «Родина». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году жителей Мурманска возмутила вырубка тополей у здания бывшего кинотеатра «Родина». Той осенью деревья массово уничтожали в центре города, так как у них нашли грибковые болезни и поражения стволов, корней и ветвей. Но именно тополя у «Родины» особенно возмутили северян.

После оказалось, что их спилили из-за будущей реконструкции здания, так как нужно был место под парковку и ряд работ. Эта история изменила подход к санитарной обрезке, вырубке деревьев и компенсационному озеленению в городе.

- Тема озеленения – это всегда боль, каждая подрезка кустов – это буря эмоций. Надо понимать, что она нужна, оценку состоянию насаждений дают, в том числе, специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН. Но надо делать все с умом. В случае с «Родиной» все было сделано в рамках нормативных требований, но можно было сделать и по-другому. Вроде, и винить некого, и деревьев нет, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

После истории с тополями в регионе контроль за решениями о вырубке деревьев ужесточили, теперь требуется согласование ряда инстанций, в том числе минприроды. Также в Заполярье запретили высаживать газон вместо уничтоженных деревьев и кустарников.

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