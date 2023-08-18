Осквернившая мурманский мемориал воинам-афганцам женщина попала на видео

Фото: администрация Мурманска

В Мурманске инцидент с мемориалом воинам-афганцам, который облили краской, попал на камеры видеонаблюдения. Вандалом оказалась женщина средних лет.

Полиция проводит проверку и устанавливает нарушительницу. Ситуацию также прокомментировал глава города Игорь Морарь.

- Я искренне надеюсь, что тот, кто это сделал, не понимал смысла и последствий своего поступка. Не осознавал, сколько боли он причиняет тем, кто потерял своих родных, близких на войне в Афганистане. И я уверен, что совершивший этот поступок будет найден и понесет наказание, - отметил Игорь Морарь.

Напомним: в Мурманске сняли на видео вандалов, которые портят фасады домов.

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