В Мурманске вандалы испортили памятник воинам-афганцам

Полицейские изучают видеозаписи с ближайших камер наблюдения, опрашивают возможных очевидцев. Фото: администрация Мурманска

В Первомайском округе Мурманска вандалы испортили мемориал воинам-афганцам. Неизвестные нанесли на него надписи краской.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

- Полицейские изучают видеозаписи с ближайших камер наблюдения, опрашивают возможных очевидцев. Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленника, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске попал на видео возмутительный поступок молодых людей.

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