Ранее камеры наблюдения засняли, как они рисуют надписи на другом доме на улице Александрова. Фото: скриншот видео / Мурманск Дтп Чп / /t.me/murmansk_chp

В Мурманске попал на видео возмутительный поступок молодых людей. Вандалы изрисовали стены здания.

- Парочка не останавливается и продолжает портить фасады города, - сообщили в Telegram-канале Мурманск ДТП ЧП (18+).

Ранее камеры наблюдения засняли, как они рисуют надписи на другом доме на улице Александрова. По данным северян, которые узнали испорченный фасад, это дом у бывшего магазина «Радуга».

Напомним: в Кандалакше двое молодых людей сняли на видео свой вандализм.

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