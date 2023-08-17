В Териберке ограничили выход судов в Баренцево море

Также действует режим «Повышенная готовность».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Кольском районе ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море. Это связано с плохой погодой. Также действует режим «Повышенная готовность».
- Запрет действует с 13.00 17 августа до 00.00 20 августа на территории Териберки, - уточнили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Напомним: ранее ограничили выход судов в море в Печенгском округе.
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