В Печенгском округе ограничили выход маломерных судов в Баренцево море

Северян просят не рисковать и не выходить в Баренцево море из-за плохой погоды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

16 августа в Мурманской области прошел сильный дождь, и по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ситуация не улучшиться - на Кольском полуострове ожидаются ливень и усиление ветра.

Из-за непогоды в регионе ограничили выход маломерных судов в море. - Он будет действовать с 08.00 17 августа до 08.00 21 августа 2023 года на территории Печенги и Лиинахамари, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: 14 августа в Кировске прошел сильный дождь, который привел к неприятным последствиям - здесь затопило территорию местной спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. После случившегося проверку начала прокуратура - ее представители о случившемся узнали от СМИ.

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