В Североморске продают судно за 20 миллионов рублей

В Североморске выставили на продажу старое пассажирское судно «Борис Пастернак» 1989 года постройки. Фото: www.avito.ru

В Североморске выставили на продажу старое пассажирское судно «Борис Пастернак» 1989 года постройки. На популярном сайте бесплатных объявлений его продают на лом за 20 миллионов рублей.

Отмечается, что судно весит 2300 тонн.

Напомним: в Мурманской области выставили на продажу санаторий «Лапландия». Его стоимость оценили в 270 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru