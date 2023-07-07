В Мурманской области выставили на продажу санаторий «Лапландия»

Гостинично-санаторный комплекс «Лапландия», что находится в Мурмашах, выставили на продажу на популярном сайте бесплатных объявлений. Фото: murmansk.travel

Гостинично-санаторный комплекс «Лапландия», что находится в Мурмашах, выставили на продажу на популярном сайте бесплатных объявлений. Стоимость санатория оценили в 270 миллионов рублей.

Площадь комплекса, построенного в 1987 году, составляет более 7 тысяч квадратных метров. Всего в санатории 115 гостиничных номеров.

Напомним: в 2019 году в «Лапландии» выявили нарушения пожарной безопасности.

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