Прокуратура: Детский лагерь в Мурмашах оказался пожароопасным

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-08T15:15:09+03:00

Чтобы трагедия «Холдоми» не повторилась, ответственного за безопасность в санатории «Лапландия» оштрафуют

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Спустя две недели после страшной трагедии в Хабаровском крае по детским лагерям Мурманской области прокатилась волна учебных эвакуаций, дополнительных инструктажей и прокурорских проверок. Напомним, 23 июля пожар в детском лагере «Холдоми» унес жизни четырех детей и уложил на больничные койки еще 12 человек. Чтобы огненный ад не повторился, в детские лагеря Заполярья нагрянули проверяющие. И, как минимум, один из них проверку не прошел – нарушения пожарной безопасности нашли в санатории «Лапландия» в Мурмашах, где работает оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания детей.

- Во-первых, в санатории нет средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. Во-вторых, в переходе из лечебного корпуса в спальный зафиксированы самозакрывающиеся двери, - перечисляю в прокуратуре Кольского района.

А значит в случае ЧП, беды будет не избежать. Директору «Лапландии» вынесено предписание устранить недостатки, а ответственного за пожарную безопасность оштрафуют.

ИСТОЧНИК KP.RU