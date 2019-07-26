2019-07-26T11:26:55+03:00
Общество

Эхо «Холдоми»: в Мурмашах пожарные эвакуировали детский лагерь

Из-за условного пожара на улицу вывели 52 человека
Елена МОЛОДЦОВА
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52 челвоека эвакуировали из санатория из-за условного пожара. Фото: МЧС по Мурманской области52 челвоека эвакуировали из санатория из-за условного пожара. Фото: МЧС по Мурманской области
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Как и в случае с «Зимней вишня» в Кемерово, трагедия в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае эхом разлетелась по всей стране. Напомним, из-за вспыхнувшего посреди ночи пожара погибло четыре ребенка и еще 12 человек пострадали. Хотя, как заверили «КП» в министерстве образования Мурманской области, в Заполярье палаточных лагерей нет, но плановые эвакуации решили провести во всех учреждениях, где этим летом отдыхают подрастающие северяне. Первой тренировку прошел санаторий «Лапландия» в Мурмашах, где организован детский оздоровительный лагерь.

- Для повышения пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей прошла практическая тренировка обслуживающего персонала по эвакуации их подопечных в санатории «Лапландия». Также было проведено пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара в учреждении, - рассказывает врио начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Владислава Штырлова. – Всего из лагеря было эвакуировано 52 человека.

Кроме того, огнеборцы проверили состояние подъездов к санаторию и определили, где возможно установить специальную пожарную технику в случаю чрезвычайной ситуации, а также еще раз уточнили, в каком состоянии находится наружное противопожарное водоснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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