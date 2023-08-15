В Мончегорске на 97-м году жизни скончался ветеран Николай Бондарь

«Комсомольская правда»-Мурманск» выражает соболезнование родным и близким Николая Фомича. Фото: vk.com/migmonch

В Мурманской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Фомич Бондарь. 26 марта ему исполнилось 96 лет.

Во время войны его призвали на службу весной 1944 года. Сначала его направили в Ростов-на-Дону, затем он участвовал в ликвидации банд националистов в Закарпатье.

- После окончания боев в декабре 1945 года был направлен в отдельную стрелковую роту по охране наркомата НКВД в Петрозаводске, после чего в мае 1946 года был переведен в войска Министерства государственной безопасности в 21-й пограничный отряд, где проходил службу до 1953 года уже в Мурманской области, в поселке Печенга. Демобилизован в декабре 1953 года, - рассказали в музее истории города Мончегорска.

Уже в мирное время он работал в милиции. В разные годы его награждали медалями «За победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья», «30 лет Советской Армии и Флота», «За безупречную службу» II и III степеней, значком «Отличник милиции».

«Комсомольская правда»-Мурманск» выражает соболезнование родным и близким Николая Фомича.

Напомним: командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретились с семьей погибшего в зоне СВО капитана Дмитрия Астафьева. Его близким вручили Золотую Звезду Героя России, которой военнослужащего наградили посмертно.

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