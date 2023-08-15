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НовостиПолитика15 августа 2023 14:53

Семье погибшего капитана Северного флота передали Золотую Звезду Героя России

Дмитрий Астафьев пожертвовал жизнью во время спецоперации
Есения ДОБРОНРАВОВА
Дмитрий Астафьев погиб 20 мая во время тяжелого боя, получил ранение, но несмотря на это продолжил прикрывать товарищей, а после вызвал огонь на себя. Фото: t.me/vvgladkov

Дмитрий Астафьев погиб 20 мая во время тяжелого боя, получил ранение, но несмотря на это продолжил прикрывать товарищей, а после вызвал огонь на себя. Фото: t.me/vvgladkov

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретились с семьей погибшего в зоне СВО капитана Дмитрия Астафьева. Его близким вручили Золотую Звезду Героя России, которой военнослужащего наградили посмертно.

- Он принимал участие в спецоперации с первого дня в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Под командованием капитана в мае этого года было уничтожено около 200 человек личного состава ВСУ и наемников, 7 танков, около 30 единиц легкобронированной техники, пикапов с установленными на них различными огневыми средствами, а также 4 орудия полевой артиллерии. В стрелковом бою с 19 по 20 мая офицер лично уничтожил до 8 националистов, точными выстрелами из РПГ поразил две единицы легкобронированной техники противника, - рассказал Вячеслав Гладков.

Погиб Дмитрий Астафьев 20 мая во время тяжелого боя, получил ранение, но несмотря на это продолжил прикрывать товарищей, а после вызвал огонь на себя.

Ранее в феврале в Североморске вдове и сыновьям погибшего участника СВО передали Звезду Героя РФ. Военнослужащего Северного флота Дениса Васильченко также наградили посмертно.

Напомним: в Мурманской области теперь будут выплачивать 5 миллионов рублей участникам СВО, которые награждены званием «Герой Российской Федерации». Постановление о введении выплаты подписал губернатор Андрей Чибис.

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