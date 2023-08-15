Семье погибшего капитана Северного флота передали Золотую Звезду Героя России

Дмитрий Астафьев погиб 20 мая во время тяжелого боя, получил ранение, но несмотря на это продолжил прикрывать товарищей, а после вызвал огонь на себя. Фото: t.me/vvgladkov

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретились с семьей погибшего в зоне СВО капитана Дмитрия Астафьева. Его близким вручили Золотую Звезду Героя России, которой военнослужащего наградили посмертно.

- Он принимал участие в спецоперации с первого дня в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Под командованием капитана в мае этого года было уничтожено около 200 человек личного состава ВСУ и наемников, 7 танков, около 30 единиц легкобронированной техники, пикапов с установленными на них различными огневыми средствами, а также 4 орудия полевой артиллерии. В стрелковом бою с 19 по 20 мая офицер лично уничтожил до 8 националистов, точными выстрелами из РПГ поразил две единицы легкобронированной техники противника, - рассказал Вячеслав Гладков.

Погиб Дмитрий Астафьев 20 мая во время тяжелого боя, получил ранение, но несмотря на это продолжил прикрывать товарищей, а после вызвал огонь на себя.

Ранее в феврале в Североморске вдове и сыновьям погибшего участника СВО передали Звезду Героя РФ. Военнослужащего Северного флота Дениса Васильченко также наградили посмертно.

Напомним: в Мурманской области теперь будут выплачивать 5 миллионов рублей участникам СВО, которые награждены званием «Герой Российской Федерации». Постановление о введении выплаты подписал губернатор Андрей Чибис.

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