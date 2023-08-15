У 78 тысяч жителей Мурманской области с 1 августа выросла пенсия

С 1 августа у 78 422 северян стала больше пенсия - жителям Мурманской области без заявлений пересчитали страховую часть. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 августа у 78 422 северян стала больше пенсия - жителям Мурманской области без заявлений пересчитали страховую часть.

- Перерасчет коснулся всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Также были увеличены выплаты получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат, - сообщили в отделении Социального фонда России по Мурманской области.

Напомним: с начала 2023 года более 1700 пенсионеров решили переехать из Мурманской области в более теплые в регионы. О том, как меняется размер пенсии при переезде с районов Крайнего Севера, сообщили в Соцфонде.

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