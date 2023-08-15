Жители Апатитов страдают от последствий непогоды

Жители Апатитов из-за ливня остались без света. Фото: Олег ФИЛОНОК

Из-за сильного дождя, который прошел в ночь на 15 августа, в Апатитах возникли коммунальные проблемы.

- Жители ряда домов на улице Зиновьева остались без света из-за перепадов напряжения, также отключились светофоры возле бывшего магазина «Север». Ливневка в районе улицы Дзержинского,19 оказалась переполнена, - сообщает Хибинформбюро.

Сбои в жизнедеятельности города сейчас устраняют специалисты коммунальных служб.

Напомним: под Апатитами водитель BMW во время аварии вылетел из машины и погиб.

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