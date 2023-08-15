Жители Апатитов страдают от последствий непогоды

Жители Апатитов из-за ливня остались без света.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Из-за сильного дождя, который прошел в ночь на 15 августа, в Апатитах возникли коммунальные проблемы.
- Жители ряда домов на улице Зиновьева остались без света из-за перепадов напряжения, также отключились светофоры возле бывшего магазина «Север». Ливневка в районе улицы Дзержинского,19 оказалась переполнена, - сообщает Хибинформбюро.
Сбои в жизнедеятельности города сейчас устраняют специалисты коммунальных служб.
Напомним: под Апатитами водитель BMW во время аварии вылетел из машины и погиб.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru