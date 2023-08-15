Под Апатитами водитель BMW во время аварии вылетел из машины и погиб

Погибшему был 31 год, его пассажиру - 16 лет. Фото: УГИБДД по МО

Вечером 14 августа под Апатитами произошла смертельная авария. В 19.41 в экстренные службы поступила информация, что на 1208 километре трассы Р-21 «Кола» водитель BMW вылетел в кювет. По данным УГИБДД, ДТП произошло в 19.20.

Машина перевернулась, но после встала на колеса.

- В результате ДТП водитель погиб, пассажира осмотрела бригада скорой медпомощи, он не пострадал. Спасатели провели работы по осмотру, ограждению и обеспечению безопасности места ДТП, отключению клемм АКБ, сбору информации и оказанию допсихологической помощи, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Как сообщает «ХибИнформБюро», по предварительным данным, водитель иномарки был не пристегнут, и когда машина начала кувыркаться, его выбросило из салона.

- Водитель не справился с управлением из-за сильного дождя, - уточнила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Погибшему был 31 год, его пассажиру - 16 лет.

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