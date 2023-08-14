Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море весной 2024 года

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море весной следующего года. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море весной следующего года. Об этом на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» сообщил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

- Испытания тяжелого крейсера в море начнутся в мае 2024 года, - передает его слова ТАСС.

Сейчас «Адмирал Нахимов» находится на завершающем этапе ремонта и модернизации, также идут швартовые испытания корабля. В работе участвуют более трех тысяч человек.

Напомним: научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» спустя две недели сошло с мели.

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