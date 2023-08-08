Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» спустя две недели сошло с мели

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», застрявшее в Баренцевом море, самостоятельно сошло с мели спустя чуть больше двух недель. Фото: Вера Вакулова / http://www.sevmeteo.ru/

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», застрявшее в Баренцевом море, самостоятельно сошло с мели спустя чуть больше двух недель. Об этом «КП»-Мурманск» сообщили в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Судно сошло с мели ночью, помощь буксира не потребовалась. Сейчас водолазы проводят обследование корпуса, и после проведения всех подготовительных работ судно выдвинется в порт Архангельска, - уточнил директор ведомства Роман Ершов.

Напомним: ЧП произошло в ночь с 24 на 25 июля в районе Земли Вильчека и Комсомольских островов. На борту - 34 члена экипажа и 57 участников экспедиции, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Среди участников - студенты и преподаватели «Арктического плавучего университета», писатели, художники и журналисты, съемочная группа телеканала «Россия». Также на судне путешествуют волонтеры экологического движения «Чистый Север».

«Михаил Сомов» вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы - почти 800 тонн - на полярные станции Росгидромета, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей.

Рейс подходил к завершению, полярная станция имени Э.Т. Кренкеля, находящаяся в 15 километрах от места происшествия, была одной из крайних точек маршрута, но до нее так и не дошли.

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