Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа

Ведомство проводит проверку, в рамках которой даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / vk.com/sztproc

24 июля в Баренцевом море село на мель научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», владельцем которого является ФГБУ «Северное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». ЧП произошло у архипелага Земли Франца-Иосифа, между Комсомольскими островами и землей Вильчека, 24 июля в 21.30.

- По предварительным данным, на судне находятся 34 члена экипажа и 57 участников экспедиции. Наличие и характер повреждений судна устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ведомство проводит проверку, в рамках которой даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры.

Судно «Михаил Сомов» вышло из Архангельска во второй рейс по обеспечению полярных станций Росгидромета в Арктике 4 июля. Как ранее сообщали в Северном УГМС, судно должно было доставить грузы на 21 полярную станцию, которые находятся на островах в Белом, Баренцевом и Карском морях. В снабжение станций входит дизельное топливо, бензин, масла, газ, дрова, уголь, продовольствие, расходные аэрологические материалы — почти 800 тонн.

На борту судна - несколько экспедиций. Это студенты и преподаватели «Арктического плавучего университета», писатели, художники и журналисты, съемочная группа телеканала «Россия», которая снимает эпизод для документального фильма «Северный морской путь». Также на судне путешествуют волонтеры экологического движения «Чистый Север».

Планировалось, что НЭС «Михаил Сомов» вернется в Архангельск 5 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru