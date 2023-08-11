Меньше 14% жителей Мурманской области обращаются к врачам при инсульте

Очень важно при всех этих симптомах обратиться к врачу в течение первых четырех часов! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Болезни сердечно-сосудистой системы являются главной причиной смертей в Мурманской области, и только потом идут онкология и другие недуги.

Многие северяне даже не представляют, насколько опасными могут быть инсульт и инфаркт - они угрожают не только жизни, но и тяжелыми осложнениями, вплоть до инвалидности.

По данным главного внештатного специалиста-кардиолога министерства здравоохранения Мурманской области, руководителя регионального сосудистого центра Татьяны Шведовой, только 13,9% мурманчан своевременно обращаются за скорой медицинской помощью при остром нарушении мозгового кровообращения (инсульт) и около 50% - при остром коронарном синдроме (инфаркт), поэтому в регионе так высока смертность от этих заболеваний.

Поэтому северянам напоминают о симптомах этих болезней.

- Что говорит об инсульте? Внезапное нарушение зрения на одном или обоих глазах (нечеткое зрение, двоение предметов); внезапно возникшие трудности с ходьбой, головокружение, потеря координации и онемение и/или асимметрия лица; невнятная речь, нечеткое произношение и непонимание обращенных к человеку слов; слабость, онемение, нарушение чувствительности в руке и/или ноге (чаще на одной половине тела); внезапная и сильная головная боль, - рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Очень важно при всех этих симптомах обратиться к врачу в течение первых четырех часов!

А вот при инфаркте «скорую» важно вызвать в первые 10 минут. Как узнать об этой болезни?

Внезапно появляются давящие, сжимающие, жгучие, ломящие боли в грудной клетке (за грудиной); боли, отдающие в левое плечо, под левую лопатку, левую половину шеи, нижнюю челюсть и верхнюю часть живота; нехватка воздуха, одышка, резкая слабость, холодный пот, бледный цвет лица; учащенный пульс, головокружение, тошнота (возможна рвота), чувство «страха смерти».

Северян просят внимательнее относиться к своему здоровью и не жить по принципу «само пройдет». Берегите время и себя!

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