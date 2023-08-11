В Кольском районе спасатели ищут не вернувшегося из леса мужчину

Также поисковые работы ведутся с помощью беспилотников. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Кольском районе уже сутки идут поиски мужчины, который ушел в лес и не вернулся. Телефон северянин с собой не взял.

- Спасатели осмотрели предполагаемые тропы и озера, куда мог пойти северянин. Поиск результатов не дал. 11 августа для продолжения поисков выехали восемь спасателей, в том числе кинолог с собакой, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Также поисковые работы ведутся с помощью беспилотников.

Напомним: мурманский спасатель рассказал, что делать, если заплутал в лесу.

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