Новый сезон в драмтеатре Мурманска откроется премьерой спектакля «Волки и овцы»

В сентябре стартует новый творческий сезон в театрах Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре стартует новый творческий сезон в театрах Мурманска. Так, 22 сентября зрителей областного драмтеатра ждут на премьерный спектакль «Волки и овцы» по мотивам пьесы Островского.

- Впервые эту постановку представили в июне, она завершила предыдущий сезон. А 30 сентября на малой сцене театра покажут еще одну премьеру – спектакль «Спасите Леньку», - сообщили в минкультуры региона.

Также перед официальным началом сезона с 15 по 17 сентября на сцене драмтеатра покажут спектакли Российского государственного академического театра им. Федора Волкова. Среди них - «Весы» Евгения Гришковца, «Калина красная» по мотивам фильма Василия Шукшина и «Неаполитанские каникулы» по пьесе Эдуардо Скарпетта.

А в Мурманском областном театре кукол с 22 по 24 сентября коллектив Алтайского театра покажет постановки «Денискины рассказы», «Легенда о добром Л» и «Жихарка». Также Санкт-Петербургский театр марионеток привезет спектакли «Дракон и золотая черепаха», «Куклы и клоуны» и «Айболит».

Напомним: художницу Мурманского областного театра кукол по указу Путина удостоили медали.

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