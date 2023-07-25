Художницу Мурманского областного театра кукол по Указу Путина удостоили медали

Указ о присуждении заслуженной награды подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщают в минкультуры региона. Фото: Правительство Мурманской области

Медали «За труды в культуре и искусстве» удостоена главная художница Мурманского областного театра кукол Любовь Пьянкова. Северянка вот уже 40 лет создает эскизы костюмов и декораций, а также кукол, заставляющих детвору и взрослых поверить в сказку.

Указ о присуждении заслуженной награды подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщают в минкультуры региона.

Многолетний опыт и профессиональный подход к работе помогли женщине стать настоящим мастером своего дела. Художественный, бутафорский, а также пошивочный цеха – все это в ведении талантливого специалиста, поэтому без ее участия не обходится ни один спектакль театра кукол.

Напомним: ранее наградили мурманскую художницу-бутафора Надежду Дереву.

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