Мурманскую художницу по Указу Владимира Путина наградили медалью

Северянка работает в областном театре кукол с 1974 года. Фото: Правительство Мурманской области

Художницу-бутафора Надежду Дерёву из Мурманска наградили Указом Президента РФ Владимира Путина медалью «За труды в культуре и искусстве». Женщина работает в областном театре кукол с 1974 года.

Как сообщили в минкультуры региона, северянка уже более четырех десятилетий проявляет свои навыки и мастерство, разрабатывая и создавая уникальные куклы и бутафорию для спектаклей.

Коллеги и руководство театра отмечают, что специалист уделяет особое внимание каждой детали, стремясь сделать процесс изготовления кукол и бутафории максимально качественным и утонченным.

Напомним: губернатор Андрей Чибис вручил 16 медалей «За любовь и верность» семейным парам.

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