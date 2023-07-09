Губернатор Андрей Чибис вручил 16 медалей «За любовь и верность» семейным парам

Всего с 2009 года общественные награды вручены 586 семейным парам региона. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова прошел праздник «Вместе и навсегда», посвященный Дню семьи, любви и верности. Губернатор Андрей Чибис наградил на торжественном мероприятии семейные пары, которые долго состоят в браке, общественной наградой – медалью «За любовь и верность».

- Желаю вашим семьям быть крепкими! Чтобы сохранялись наши династии, а в ваших домах всегда царило душевное тепло, взаимное доверие, понимание и нежность. Здоровья вам и вашим близким! — поздравил супругов глава региона.

В этом году медали получили 16 семейных пар Мурманской области. Шесть из них прожили в браке более 25 лет, семь пар - более 50 лет, и три пары, срок совместной жизни которых – более 60 лет.

Всего с 2009 года общественные награды вручены 586 семейным парам региона.

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