Получившим образование за рубежом врачам положены выплаты в Мурманской области

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты, которые получили медицинское образование за рубежом, теперь могут рассчитывать на меры поддержки при трудоустройстве в Мурманской области.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

- Теперь медики после подтверждения права на работу по медицинской специальности будут иметь право на получение единовременной компенсационной выплаты, которая положена врачам, трудоустроившимся на квотированные рабочие места, а также на получение ежеквартальной выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг, - сообщили в минздраве региона.

Напомним: практикующимся в Мурманской области студентам-медикам компенсируют аренду жилья и расходы на проезд.

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