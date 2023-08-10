Получившим образование за рубежом врачам положены выплаты в Мурманской области

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты, которые получили медицинское образование за рубежом, теперь могут рассчитывать на меры поддержки при трудоустройстве в Мурманской области.
Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.
- Теперь медики после подтверждения права на работу по медицинской специальности будут иметь право на получение единовременной компенсационной выплаты, которая положена врачам, трудоустроившимся на квотированные рабочие места, а также на получение ежеквартальной выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг, - сообщили в минздраве региона.
Напомним: практикующимся в Мурманской области студентам-медикам компенсируют аренду жилья и расходы на проезд.
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