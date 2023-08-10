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НовостиОбщество10 августа 2023 14:33

Получившим образование за рубежом врачам положены выплаты в Мурманской области

Чтобы получить меры поддержки, нужно подтвердить право на работу по медицинской специальности
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты, которые получили медицинское образование за рубежом, теперь могут рассчитывать на меры поддержки при трудоустройстве в Мурманской области.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

- Теперь медики после подтверждения права на работу по медицинской специальности будут иметь право на получение единовременной компенсационной выплаты, которая положена врачам, трудоустроившимся на квотированные рабочие места, а также на получение ежеквартальной выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг, - сообщили в минздраве региона.

Напомним: практикующимся в Мурманской области студентам-медикам компенсируют аренду жилья и расходы на проезд.

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