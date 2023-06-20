Практикующимся в Мурманской области студентам-медикам компенсируют аренду жилья и расходы на проезд

Студентам-медикам могут компенсировать расходы на проезд к месту практики в Мурманской области и обратно, а также затраты на аренду жилья.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Мурманской области ввели меру поддержки для студентов-медиков, которые проходят целевое обучение за пределами региона и получают высшее медицинское или фармацевтическое образование.
Так, им могут компенсировать расходы на проезд к месту практики в Мурманской области и обратно, а также затраты на аренду жилья.
- Расходы компенсируют как при проезде поездом, так и самолетом. Также предусмотрена оплата аренды жилья студентам-целевикам, не имеющим такового в месте прохождения практики. Компенсация составит 20 тысяч рублей в Мурманске и 15 тысяч рублей в других населенных пунктах региона, - сообщили в минздраве Мурманской области.
Напомним: врач анестезиолог-реаниматолог Гарри Клейн стал почетным гражданином Мурманской области.
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