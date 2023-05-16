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НовостиОбщество16 мая 2023 12:03

Врач анестезиолог-реаниматолог Гарри Клейн стал почетным гражданином Мурманской области

Гарри Вальтерович работает в Мурманской областной больнице имени П.А. Баяндина
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Медицинский специалист уже более 50 лет работает в Мурманской областной клинической больнице. Фото: www.mokb51.ru/

Медицинский специалист уже более 50 лет работает в Мурманской областной клинической больнице. Фото: www.mokb51.ru/

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о присуждении звания «Почетный гражданин Мурманской области» врачу анестезиологу-реаниматологу Гарри Клейну.

Медицинский специалист уже более 50 лет работает в Мурманской областной клинической больнице имени П. А. Баяндина, занимает должность заведующего отделением анестезиологии-реанимации №2.

- Почетное звание Гарри Вальтеровичу присвоено за заслуги в профессиональной деятельности, способствующие повышению авторитета Мурманской области в России, и большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона, - говорится в документе.

Напомним: корреспондент отраслевого журнала из Мурманской области Юрий Банько получил почетное звание.

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