Корреспондент отраслевого журнала из Мурманской области Юрий Банько получил почетное звание

Корреспондент (справа) получил награду за заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие региональной журналистики.

Заполярному журналисту Юрию Банько присвоено звание «Почетный работник средств массовой информации Мурманской области». Специальный корреспондент национального отраслевого журнала «Нефтегазовая вертикаль» получил награду за заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие региональной журналистики.

- Награждение состоится на мероприятии, посвященном итогам 2023 года, - сообщили в правительстве Мурманской области.

В 2022 году такое звание было присвоено трем журналистам региона - Елене Белкиной, Льву Федосееву и Сергею Юдкову.

Напомним: Государственных наград от Президента России удостоились три жителя Мурманской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

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