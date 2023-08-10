В Мурманске появилась новая остановка на автобусных маршрутах №30 и №33

В Мурманске с 10 августа появилась новая остановка на автобусных маршрутах № 30 и 33.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске с 10 августа появилась новая остановка на автобусных маршрутах № 30 и 33.
- Уважаемые пассажиры! Вводится остановочный пункт «ул. Хлобыстова» в северном направлении. Остановочный пункт «ул. Хлобыстова» (расположенный на улице Свердлова ) в южном направлении перенесен на улицу Хлобыстова между домами №№ 33-35, - сообщили в АО Электротранспорт.
Напомним: в Териберке заметили новый рейсовый автобус. Транспорт курсирует до Мурманска и обратно, также заезжает в Туманный.
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