Транспорт курсирует до Мурманска и обратно, также заезжает в Туманный. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

В Териберке заметили новый рейсовый автобус фирмы YUTONG, который приобрели в конце 2022 года. Транспорт курсирует до Мурманска и обратно, также заезжает в Туманный.

Автобус оснащен комфортабельными сидениями с регулировкой наклона спинки, багажными отсеками, видеонаблюдением в салоне, телевизором, системой контроля посадки и высадки пассажиров.

Напомним: дети из Щукозера будут опаздывать в школу из-за изменения расписания автобусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru