Житель Мурманска хранил на компьютере секретные государственные данные

Состав преступления отсутствовал, поэтому дело обошлось предупреждением. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение 41-летнему мурманчанину, который хранил на своем компьютере копии секретных государственных документов.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области, гаджет был подключен к Интернету, из-за чего информация могла попасть к третьим лицам, однако этого удалось избежать.

Состав преступления отсутствовал, поэтому дело обошлось предупреждением.

Напомним: за дискредитацию армии жителя Алакуртти оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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