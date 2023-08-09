За дискредитацию армии жителя Алакуртти оштрафовали на 40 тысяч рублей

38-летний житель Алакуртти попал под уголовное дело за посты в социальных сетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летний житель Алакуртти попал под уголовное дело за посты в социальных сетях. В «ВКонтакте» он оставлял комментарии, в которых сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия усмотрели признаки нарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан»).

- Северянин разместил не менее трех публикаций, где выразил свое мнение о несогласии с проведением Российской Федерации специальной операции с целью поддержания международного мира и безопасности на территориях ДНР и ЛНР, искажая смысл проводимой специальной операции, а также цели ее проведения. В размещенных публикациях усматривается дискредитация им органа государственной власти, инициировавшего проведения такой специальной операции - Президента Российской Федерации, а также дискредитация использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации, - сообщили в Кандалакшском районном суде.

Жителя Алакуртти приговорили к административному штрафу в размере 40 тысяч рублей.

Напомним: ранее Первомайский суд Мурманска вынес приговор жителю областного центра, которого обвиняли по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

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