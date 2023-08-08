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НовостиДом. Семья8 августа 2023 12:27

Волонтеры ищут новых хозяев для осиротевших собак из заброшенного Гранитного

После ухода из жизни последнего жителя поселка его четвероногие друзья остались одни
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Если найдутся добрые руки, щенков смогут доставить в Мурманск. Фото: Людмила Денисенко

Если найдутся добрые руки, щенков смогут доставить в Мурманск. Фото: Людмила Денисенко

В Мурманской области ищут новых хозяев для двух собак, Тайги и Вадика и их щенят, которые остались одни после смерти последнего жителя поселка Гранитного Александра Бардачева.

За помощью обратились неравнодушные люди, которые бывают в заброшенном гарнизоне на охоте и рыбалке.

- Тайга, по воли судьбы оставшись без присмотра хозяина, родила четырех замечательных щенков. Малышам очень нужны добрые руки, так как в заброшенном гарнизоне крохам не выжить. Совсем скоро люди, что их подкармливают, смогут навещать малышей лишь раз в неделю. Да и взрослым собакам придется очень и очень туго, - написала Людмила Денисенко на личной странице в соцсетях.

Тайга и Вадик, со слов очевидцев, помесь лайки и восточноевропейской овчарки. Собаки выросли на природе, обладают прекрасными охотничьими качествами, умные, отлично ориентируется на местности, приучены к выживанию в суровых условиях.

Если найдутся добрые руки, щенков смогут доставить в Мурманск.

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