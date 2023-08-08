Волонтеры ищут новых хозяев для осиротевших собак из заброшенного Гранитного

Если найдутся добрые руки, щенков смогут доставить в Мурманск. Фото: Людмила Денисенко

В Мурманской области ищут новых хозяев для двух собак, Тайги и Вадика и их щенят, которые остались одни после смерти последнего жителя поселка Гранитного Александра Бардачева.

За помощью обратились неравнодушные люди, которые бывают в заброшенном гарнизоне на охоте и рыбалке.

- Тайга, по воли судьбы оставшись без присмотра хозяина, родила четырех замечательных щенков. Малышам очень нужны добрые руки, так как в заброшенном гарнизоне крохам не выжить. Совсем скоро люди, что их подкармливают, смогут навещать малышей лишь раз в неделю. Да и взрослым собакам придется очень и очень туго, - написала Людмила Денисенко на личной странице в соцсетях.

Тайга и Вадик, со слов очевидцев, помесь лайки и восточноевропейской овчарки. Собаки выросли на природе, обладают прекрасными охотничьими качествами, умные, отлично ориентируется на местности, приучены к выживанию в суровых условиях.

Если найдутся добрые руки, щенков смогут доставить в Мурманск.

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