«Знал тысячу историй и каждый уголок в своем поселке». Скончался последний житель Гранитного

Мужчина прожил в старом военном гарнизоне 26 лет. После его смерти Гранитный окончательно опустел. Фото: Скриншот видео / youtube.com/@OlegSenov

3 июля не стало хранителя Гранитного - ушел из жизни последний житель заброшенного поселка Мурманской области Александр Бардачев.

- Он прибыл в Гранитный на срочную службу в 1979 году и остался даже в девяностые, когда поселок расселили, а после и ликвидировали юридически. Пек хлеб, обустраивал быт, принимал гостей. Говорил, что здесь хорошо, спокойно, кругом природа. Разводил кроликов, полол грядки на скудной заполярной земле, рыбачил. Знал тысячу и одну историю и каждый уголок в своем поселке, - написали в группе «Клуб любителей активного отдыха Энергия».

В комментариях северяне добрым словом вспоминают умершего мичмана, отмечая что это был гостеприимный и бескорыстный человек.

Мужчина прожил в старом военном гарнизоне 26 лет. После его смерти Гранитный окончательно опустел.

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