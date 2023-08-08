В Мурманске на улице Георгия Седова уложили новый асфальт

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 14 километров дорог. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске по нацпроекту завершили ремонт на семи участках дорог, в том числе уложили новый асфальт на улице Георгия Седова - от Верхне-Ростинского шоссе до Северного проезда.

- На площади более 7000 квадратных метров уложили новый асфальт, также установили бортовые камни. Для безопасности заменили искусственные неровности. скоро на проезжей части нанесут дорожную разметку, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 14 километров дорог.

Напомним: в Мурманской области на 62% выполнили план по благоустройству дворов.

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