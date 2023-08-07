В Мурманской области на 62% выполнили план по благоустройству дворов

В Мурманской области продолжают благоустраивать дворы, прилегающие к жилым домам. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области продолжают благоустраивать дворы, прилегающие к жилым домам. Губернатор Андрей Чибис отметил, что объем работ внушительный, при этом темп их реализации взят достаточно хороший.

- На сегодняшний день план по благоустройству дворов выполнен на 62%. Всего в этом году обновляем дворы 122 многоквартирных домов. На эти цели выделили более 570 миллионов рублей, большая часть из которых - средства областного бюджета, - подчеркнул глава региона.

Ямочный ремонт запланирован на территории дворовых проездов 333 многоквартирных домов. Также в планах до середины осени установить 74 площадки в 13 муниципалитетах.

Напомним: в Мурманске на шести участках дорог завершили ремонтные работы.

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