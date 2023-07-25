В Мурманске на шести участках дорог завершили ремонтные работы

Здесь уложен выравнивающий слой асфальта, идет замена бортовых камней. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске на шести участках дорог завершился ремонт. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» рабочие обновляют 18 объектов.

Так, в разгаре работы на улице Челюскинцев - от улицы Карла Либкнехта до проезда Серпантин. Здесь уложен выравнивающий слой асфальта, идет замена бортовых камней.

Также обновляется участок выше – от проезда Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе.

- Дорога очень оживленная, поэтому работы в основном ведутся ночью. В сентябре, когда большинство мурманчан вернется из отпусков и транспортная нагрузка увеличится, ремонт здесь должен быть завершен, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в Мурманской области отремонтировали участок дороги на Лопатку.

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