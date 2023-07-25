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НовостиОбщество25 июля 2023 10:10

В Мурманске на шести участках дорог завершили ремонтные работы

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновляют 18 объектов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Здесь уложен выравнивающий слой асфальта, идет замена бортовых камней. Фото: Администрация города Мурманска

Здесь уложен выравнивающий слой асфальта, идет замена бортовых камней. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске на шести участках дорог завершился ремонт. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» рабочие обновляют 18 объектов.

Так, в разгаре работы на улице Челюскинцев - от улицы Карла Либкнехта до проезда Серпантин. Здесь уложен выравнивающий слой асфальта, идет замена бортовых камней.

Также обновляется участок выше – от проезда Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе.

- Дорога очень оживленная, поэтому работы в основном ведутся ночью. В сентябре, когда большинство мурманчан вернется из отпусков и транспортная нагрузка увеличится, ремонт здесь должен быть завершен, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в Мурманской области отремонтировали участок дороги на Лопатку.

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