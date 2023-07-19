В Мурманской области отремонтировали участок дороги на Лопатку

В Мурманской области отремонтировали участок дороги от Заозерска до губы Большая Лопаткина. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области отремонтировали участок дороги от Заозерска до губы Большая Лопаткина. Об обновлении трассы в начале июля на встрече с губернатором Андреем Чибисом просили жители Заозерска.

- Благодарю региональный минтранс и главу ЗАТО за быструю отработку поручения, а подрядчика - за оперативную работу, - отметил глава реигона.

Напомним: на трассе Кола-Мурмаши завершился ремонт по нацпроекту.

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