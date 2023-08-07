В Мурманске на улице Пригородной горела квартира

Пожар потушили 7 августа в 00.20. Причина возгорания устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Поздним вечером 6 августа в Мурманске загорелась квартира в доме на улице Пригородной, 45. На месте происшествия работали 13 спасателей.

- В квартире сгорел мусор на площади 10 квадратных метров, коридор и ванная комната закопчены полностью, разобраны стена и пол в подъезде на втором этаже, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожар потушили 7 августа в 00.20. Причина возгорания устанавливается.

Напомним: в Мурманске на улице Невского горел автосервис.

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